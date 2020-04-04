У Краматорську 5-річний хлопчик випав з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Краматорську Донецької області 5-річний хлопчик випав з вікна. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення пресслужби ГУНП Донецької області.
Попередньо встановлено, що хлопчик сперся на москітну сітку вікна та випав з другого поверху. Дитину госпіталізовано.
“До Краматорського відділу поліції звернувся лікар ДТМО з повідомленням про те, що до лікарні доставлено хлопчика в тяжкому стані, який травмувався внаслідок падіння з висоти.
Поліцейські з’ясували, що хлопчик знаходився в дитячій кімнаті. Поки мати відволіклась, малюк оперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги, і випав з вікна другого поверху. Родина на обліку в поліції не перебуває”, — повідомили правоохоронці.