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У Краматорську 5-річний хлопчик випав з вікна

У Краматорську 5-річний хлопчик випав з вікна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Краматорську Донецької області 5-річний хлопчик випав з вікна. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення пресслужби ГУНП Донецької області.

Попередньо встановлено, що хлопчик сперся на москітну сітку вікна та випав з другого поверху. Дитину госпіталізовано.

“До Краматорського відділу поліції звернувся лікар ДТМО з повідомленням про те, що до лікарні доставлено хлопчика в тяжкому стані, який травмувався внаслідок падіння з висоти.

Поліцейські з’ясували, що хлопчик знаходився в дитячій кімнаті. Поки мати відволіклась, малюк оперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги, і випав з вікна другого поверху. Родина на обліку в поліції не перебуває”, — повідомили правоохоронці.

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