В Кракове эксгумировали тела Марии и Леха Качиньских
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Кракове завершилась процедура эксгумации тел президентской четы, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
После полуночи, 15 ноября, гробы, поднятые из саркофага в Вавальском замке, доставили в кафедру судебно-медицинской экспертизы медицинского колледжа Ягеллонского университета.
Эта эксгумация стала первой из 83-х запланированных прокурорами по делу расследования причин смоленской авиакатастрофы. Другие процедуры проведут в Варшаве и Люблине. Эксперты планируют осуществить всестороннее исследование тел - компьютерную томографию, анализ ДНК и прочее.
"Расследование должно установить истинную причину смерти. Мы хотим реконструировать авиакатастрофу. Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов, а проверяем все гипотезы", - отметил заместитель генерального прокурора Марек Пасьонек.
Изучением останков президентской четы займется международная группа судебных медицинских экспертов. Исследование на кафедре судебно-медицинской экспертизы в Кракове продлится три дня, после чего, в пятницу после полудня, тела перезахоронят. Все запланированные действия проводят без участия СМИ.
Напомним, прокуратура Польши возбудила дело из-за ошибок при расследовании Смоленской трагедии.