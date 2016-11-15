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У Кракові ексгумували тіла Марії та Лєха Качинських

У Кракові ексгумували тіла Марії та Лєха Качинських

Київ • УНН

 • 9734 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Кракові завершилася процедура ексгумації тіл президентської пари, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Після опівночі, 15 листопада, труни, підняті з саркофага у Вавальському замку, доставили до кафедри судово-медичної експертизи медичного коледжу Яґеллонського університету. 

Ця ексгумація стала першою з 83-х запланованих прокурорами у справі розслідування причин смоленської авіакатастрофи. Інші процедури проведуть у Варшаві та Любліні. Експерти планують здійснити всебічне дослідження тіл – комп’ютерну томографію, аналіз ДНК та інше.

"Розслідування має встановити справжню причину смерті. Ми хочемо реконструювати авіакатастрофу. Ми не очікуємо якихось конкретних результатів, а перевіряємо всі гіпотези", - відзначив заступник генерального прокурора Марек Пасьонек.

Вивченням останків президентської пари займеться міжнародна група судових медичних експертів. Дослідження на кафедрі судово-медичної експертизи у Кракові триватиме три дні, після чого, у п’ятницю пополудні, тіла перепоховають. Усі заплановані дії проводять без участі мас-медіа.

Нагадаємо, прокуратура Польщі відкрила справу через помилки при розслідуванні Смоленської трагедії.

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