В Кpопивницком мошенники предлагают поработать водителем у главы горсовета
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Уже четверо жителей города купились на непутевое рекламное обявление работать личным водителем "руководителя Гор.совета города Кировограда". Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает УНН.
Претендент должен уметь соблюдать субординацию, правил дорожного движения, выполнять конфиденциальные и различные мелкие поручения работодателя и членов его семьи, иметь водительский стаж 1 год, чтобы сесть за руль элитного BMW X5 и получать за это зарплату 30 000 гривен).
В телефонном разговоре, для тех, кто поступил и набрал номер для связи, просят купить бутылку коньяка или шампанского с конфетами, потому что у секретарши или работницы отдела кадров сегодня день рождения, или пополнить предложенный счет телефона гривен на 200.
"Понятно, что объявления фейковые, поэтому будьте внимательны: в городском совете Кропивницкого не пользуются русским языком для официальных объявлений", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, мошенники пытались снять с чужого счета 200 000 грн.