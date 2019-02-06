В Кpопивницком мошенники предлагают поработать водителем у главы горсовета

Претендент должен уметь соблюдать субординацию, правил дорожного движения, выполнять конфиденциальные и различные мелкие поручения работодателя и членов его семьи, иметь водительский стаж 1 год, чтобы сесть за руль элитного BMW X5 и получать за это зарплату 30 000 гривен).



В телефонном разговоре, для тех, кто поступил и набрал номер для связи, просят купить бутылку коньяка или шампанского с конфетами, потому что у секретарши или работницы отдела кадров сегодня день рождения, или пополнить предложенный счет телефона гривен на 200.



"Понятно, что объявления фейковые, поэтому будьте внимательны: в городском совете Кропивницкого не пользуются русским языком для официальных объявлений", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, мошенники пытались снять с чужого счета 200 000 грн.