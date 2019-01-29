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Шахраї намагалися зняти з чужого рахунку 200 тисяч грн

Шахраї намагалися зняти з чужого рахунку 200 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві шахраї намагалися зняти 200 тисяч гривень з чужого банківського рахунку. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 детективами Голосіївського УП ГУНП у м. Києві викрито шахрайську спробу заволодіння грошовими коштами клієнтки банку", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти злочину, один із яких зараз розшукується, за попередньою змовою, намагалися зняти через касу одного з банків 200 тисяч грн, які належали одній з клієнток.

"Для цього зловмисники підробили довіреність від її імені з правом здійснення фінансових операцій. Завдяки злагодженим діям працівників банку, прокуратури та поліції зловмисника вдалося викрити та затримати "на гарячому", - прокоментували у прокуратурі.

На даний час 22-річному молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Заходи зі встановлення його спільників тривають.

Нагадаємо, шахраї видурили у пенсіонерки з Конотопу всі її заощадження.

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