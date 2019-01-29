Мошенники пытались снять с чужого счета 200 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве мошенники пытались снять 200 тысяч гривен с чужого банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1 детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве разоблачена мошенническая попытка завладения денежными средствами клиентки банка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты преступления, один из которых сейчас разыскивается по предварительному сговору, пытались снять через кассу одного из банков 200 тысяч грн, которые принадлежали одной из клиенток.
"Для этого злоумышленники подделали доверенность от ее имени с правом осуществления финансовых операций. Благодаря слаженным действиям работников банка, прокуратуры и полиции злоумышленника удалось разоблачить и задержать "на горячем", - прокомментировали в прокуратуре.
В настоящее время 22-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мероприятия по установлению его сообщников продолжаются.
Напомним, мошенники выманили у пенсионерки из Конотопа все ее сбережения.