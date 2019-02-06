У Кpопивницькому шахpаї пpопонують попpацювати водієм в очільника міськpади

Претендент має вміти дотримуватися субординації, правил дорожнього руху, виконувати конфіденційні та різні дрібні доручення роботодавця і членів його родини, мати водійський стаж 1 рік, щоб сісти за кермо елітного BMW X5 та отримувати за це зарплатню 30 тисяч гривень).



У телефонній розмові, для тих, хто повівся і набрав номер для зв’язку, просять купити пляшку коньяку чи шампанського з цукерками, бо у секретарки чи працівниці відділу кадрів сьогодні день народження, чи поповнити запропонований рахунок телефону гривень на 200.



"Зрозуміло, що оголошення фейкові, тож будьте уважними: у міській раді Кропивницького не користуються російською мовою для офіційних оголошень", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляв УНН, шахраї намагалися зняти з чужого рахунку 200 тисяч грн.