Ночная атака рф на Киевщину: в ОВА сообщили о падении обломков в 9 населенных пунктах

Детали

Враг атаковал Киевскую область дронами и ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти 4 часа. Ночью в регионе активно работала ПВО.

На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Однако в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены жилые и административные дома, школа-интернат, 3 гаража, 2 автомобиля. Зафиксировано падение обломков в 9 населенных пунктах.

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По состоянию на 9.00 зафиксированы повреждения 17 частных домов. Пострадали 3 человека. Зафиксированы повреждения на одном из кладбищ и возгорание травяного настила.

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Оперативные службы продолжают работать. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Информация о выявленных фактах повреждений будет дополняться, добавили в КОВА.

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