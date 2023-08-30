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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Ночная атака рф на Киевщину: в ОВА сообщили о падении обломков в 9 населенных пунктах

Ночная атака рф на Киевщину: в ОВА сообщили о падении обломков в 9 населенных пунктах

Киев • УНН

 • 1631584 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. По предварительным итогам КОВА ночной вражеской атаки на область, попаданий не зафиксировано, но осколки попадали в 9 населенных пунктах. Пострадало три человека, повреждены жилые и административные здания. Информация будет обновляться, передает УНН

Детали

Враг атаковал Киевскую область дронами и ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти 4 часа. Ночью в регионе активно работала ПВО.

На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Однако в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены жилые и административные дома, школа-интернат, 3 гаража, 2 автомобиля. Зафиксировано падение обломков в 9 населенных пунктах.

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По состоянию на 9.00 зафиксированы повреждения 17 частных домов. Пострадали 3 человека. Зафиксированы повреждения на одном из кладбищ и возгорание травяного настила.

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Оперативные службы продолжают работать. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Информация о выявленных фактах повреждений будет дополняться, добавили в КОВА.

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