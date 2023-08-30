Нічна атака рф на Київщину: в ОВА повідомили про падіння уламків у 9 населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. За попередніми підсумками КОВА нічної ворожої атаки на область, влучань не зафіксовано, але уламки попадали в 9 населених пунктах. Постраждало три людини, пошкоджено житлові і адміністративні будинки. Інформація буде оновлюватись, передає УНН.
Деталі
Ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Повітряна тривога тривала майже 4 години. Уночі в регіоні активно працювала ППО.
На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені житлові та адміністративні будинки, школа-інтернат, 3 гаражі, 2 автівки. Зафіксовано падіння уламків у 9 населених пунктах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака рф на Київщину: постраждало троє людей, є пошкодження
Станом на 9.00 зафіксовані пошкодження 17 приватних будинків. Постраждали 3 людини. Зафіксовані пошкодження на одному з цвинтарів та загоряння травʼяного настилу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині через нічну атаку рф є руйнування будинків, уламки впали на кладовище - МВС
Оперативні служби продовжують працювати. Людям надається вся необхідна допомога.
Інформація про виявлені факти пошкоджень буде доповнюватися, додали в КОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У небі над Україною вночі знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 "шахедів"