Парламент Коста-Рики легализовал медицинский каннабис
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Коста-Рике, стране в Центральной Америке, одобрили закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Конгресс Коста-Рики во вторник одобрил легализацию марихуаны в медицинских целях, несмотря на противодействие консервативных групп и президента Карлоса Альварадо, который все еще должен одобрить закон", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что закон позволяет производство и переработку каннабиса, но не регулирует его рекреационное использование.
Независимый депутат Зойла Волио, поддержавшая закон и назвавшая этот шаг важной вехой, заявила, что это не откроет путь к увеличению употребления наркотиков в Коста-Рике.
"Я надеюсь, что президент Альварадо это понял и не будет накладывать вето", - сказала Волио.
Дополнение
Верховный суд Мексики одобрил использование марихуаны для отдыха.
А в Панаме президент Лаурентино Кортисоподписал закон, регулирующий использование марихуаны в медицинских целях на территории республики.