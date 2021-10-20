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Парламент Коста-Рики легалізував медичний канабіс

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Коста-Риці, країні в Центральній Америці, схвалили закон про легалізацію вживання марихуани в медичних цілях. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Парламент Коста-Рики легалізував медичний канабіс

Цитата:

“Конгрес Коста-Рики у вівторок схвалив легалізацію марихуани в медичних цілях, попри протидію консервативних груп і президента Карлоса Альварадо, який все ще має схвалити закон”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що закон дозволяє виробництво і переробку канабісу, але не регулює його рекреаційне використання.

Незалежний депутат Зойла Воліо, яка підтримала закон і назвала цей крок важливою віхою, заявила, що це не відкриє шлях до збільшення вживання наркотиків у Коста-Риці.

“Я сподіваюся, що президент Альварадо це зрозумів і не буде накладати вето”, — сказала Воліо.

Доповнення

Верховний суд Мексики схвалив використання марихуани для відпочинку.

А в Панамі президент Лаурентіно Кортісо підписав закон, який регулює використання марихуани в медичних цілях на території республіки.

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