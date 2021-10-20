Парламент Коста-Рики легалізував медичний канабіс

Цитата:

“Конгрес Коста-Рики у вівторок схвалив легалізацію марихуани в медичних цілях, попри протидію консервативних груп і президента Карлоса Альварадо, який все ще має схвалити закон”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що закон дозволяє виробництво і переробку канабісу, але не регулює його рекреаційне використання.

Незалежний депутат Зойла Воліо, яка підтримала закон і назвала цей крок важливою віхою, заявила, що це не відкриє шлях до збільшення вживання наркотиків у Коста-Риці.

“Я сподіваюся, що президент Альварадо це зрозумів і не буде накладати вето”, — сказала Воліо.

Доповнення

Верховний суд Мексики схвалив використання марихуани для відпочинку.

А в Панамі президент Лаурентіно Кортісо підписав закон, який регулює використання марихуани в медичних цілях на території республіки.