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В Косово опять неспокойно: сербы начали возводить баррикады на дороге Приштина – Лепосавич

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. На севере Косово сербы начали возводить баррикады после задержания на КПП бывшего полицейского Деяна Пантыча, передает УНН со ссылкой на "Вечерние новости".

Детали

В населенном сербами городе Косовская-Митровица, куда вчера полиция Косово ввела спецназ, раздается сирена, а на дороге Приштина — Лепосавич, по которой движутся подразделения, начали возводить баррикады.

Косовские власти объясняют движение спецподразделений стремлением "обеспечить безопасность", сербские власти упрекают их за нарушение ранее достигнутых договоренностей (в соответствии с ними, косовские силовики не должны заходить на территорию сербского анклава).

Также известно, что есть проблемы с мобильной связью и интернетом.

Напоминаем

Подобные события предшествовали беспорядкам между Сербией и Косово в конце лета. Тогда открытого конфликта удалось избежать.

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