В Косово опять неспокойно: сербы начали возводить баррикады на дороге Приштина – Лепосавич
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На севере Косово сербы начали возводить баррикады после задержания на КПП бывшего полицейского Деяна Пантыча, передает УНН со ссылкой на "Вечерние новости".
Детали
В населенном сербами городе Косовская-Митровица, куда вчера полиция Косово ввела спецназ, раздается сирена, а на дороге Приштина — Лепосавич, по которой движутся подразделения, начали возводить баррикады.
Косовские власти объясняют движение спецподразделений стремлением "обеспечить безопасность", сербские власти упрекают их за нарушение ранее достигнутых договоренностей (в соответствии с ними, косовские силовики не должны заходить на территорию сербского анклава).
Также известно, что есть проблемы с мобильной связью и интернетом.
Напоминаем
Подобные события предшествовали беспорядкам между Сербией и Косово в конце лета. Тогда открытого конфликта удалось избежать.