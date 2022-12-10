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У Косово знову неспокійно: серби почали зводити барикади на дорозі Пріштіна - Лепосавич

У Косово знову неспокійно: серби почали зводити барикади на дорозі Пріштіна - Лепосавич

Київ • УНН

 • 832439 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На півночі Косово серби почали зводити барикади після затримання на КПП колишнього поліцейського Деяна Пантича, передає УНН із посиланням на "Вечірні новини".

Деталі

У населеному сербами місті Косовська-Митровиця, куди вчора поліція Косова запровадила спецназ, лунає сирена, а на дорозі Пріштіна — Лепосавич, якою рухаються підрозділи, почали зводити барикади.

Косівська влада пояснює рух спецпідрозділів прагнення "забезпечити безпеку", сербська влада дорікає їм за порушення раніше досягнутих домовленостей (відповідно до них, косовські силовики не повинні заходити на територію сербського анклаву).

Також відомо, що є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

Нагадуємо

Подібні події передували заворушенням між Сербією та Косово наприкінці літа. Тоді відкритого конфлікту вдалось уникнути.

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