У Косово знову неспокійно: серби почали зводити барикади на дорозі Пріштіна - Лепосавич
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На півночі Косово серби почали зводити барикади після затримання на КПП колишнього поліцейського Деяна Пантича, передає УНН із посиланням на "Вечірні новини".
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У населеному сербами місті Косовська-Митровиця, куди вчора поліція Косова запровадила спецназ, лунає сирена, а на дорозі Пріштіна — Лепосавич, якою рухаються підрозділи, почали зводити барикади.
Косівська влада пояснює рух спецпідрозділів прагнення "забезпечити безпеку", сербська влада дорікає їм за порушення раніше досягнутих домовленостей (відповідно до них, косовські силовики не повинні заходити на територію сербського анклаву).
Також відомо, що є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
Нагадуємо
Подібні події передували заворушенням між Сербією та Косово наприкінці літа. Тоді відкритого конфлікту вдалось уникнути.