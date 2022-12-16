В Коростене предупредили о вероятном отсутствии света на долгое время
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня наносили удары и вероятно долгое отсутствие энергоснабжения, сообщает Коростенский городской совет в Telegram, передает УНН.
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Как сообщается, "городской голова Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры".
"Вероятное долговременное отсутствие энергоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории громады функционируют «Пункты несокрушимости», где можно зарядить гаджеты и согреться.
Дополнение
Ранее глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал, что в Житомирской области удачно отработала ПВО.