В Коростене предупредили о вероятном отсутствии света на долгое время

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Как сообщается, "городской голова Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры".

"Вероятное долговременное отсутствие энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории громады функционируют «Пункты несокрушимости», где можно зарядить гаджеты и согреться.

Дополнение

Ранее глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал, что в Житомирской области удачно отработала ПВО.