У Коростені попередили про ймовірну відсутність світла на довгий час
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдавали удари і ймовірна довготривала відсутність енергопостачання, повідомляє Коростенська міська рада у Telegram, передає УНН.
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Як повідомляється, "міський голова Володимир Москаленко констатував, що є влучення по об’єкту інфраструктури".
"Ймовірна довготривала відсутність енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на території громади функціонують «Пункти незламності», де можна зарядити гаджети та зігрітися.
Доповнення
Раніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляв, що на Житомирщині вдало відпрацювала ППО.