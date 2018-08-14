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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В консульстве рассказали детали о погибшем в польской больнице украинце

Киев • УНН

 • 16551 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Лечение гражданина Украины, который находился в медучреждении в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства и который, по сообщению СМИ, покончил с собой, оплачивала владелица предприятия, на котором человек получил травму. Об этом сообщили УНН в украинском консульстве в Гданьске.

В консульстве рассказали детали о погибшем в польской больнице украинце

"В городской больнице в Ольштыне находился на лечении гражданин Украины. По сообщению директора этого госпиталя, которое поступило в консульство Украины в Гданьске, этот гражданин умер. На сегодняшний день районной прокуратурой проводится следствие", - сообщили в консульстве.

По словам собеседников УНН, консульство в течение этого времени поддерживало телефонный контакт с дочерью мужчины, которая должна была приехать в Польшу.

"Мы оказывали ей содействие по изготовлению загранпаспорта еще тогда, когда он находился в больнице как пациент", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, УНН сообщили, что украинец попал в тяжелом состоянии в больницу в результате несчастного случая, у него были перебиты тазовые кости.

"После информации, поступившей от его дочери, консульство связалось с владельцем сельскохозяйственного хозяйства, на котором человек получил травму. От нее, а также после разговора с директором госпиталя стало ясно, что владелица хозяйства оплачивала лечение нашего гражданина в госпитале со своей страховки. Узнав о том, что произошло, она позвонила и сказала, что готова полностью оплатить репатриацию тела в Украину", - сообщили в консульстве.

Как сообщал УНН, по информации польских СМИ, 59-летний гражданин Украины повесился в городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства из-за того, что не имел страхования и боялся депортации на родину.

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