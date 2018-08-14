У консульстві розповіли деталі щодо загиблого в польській лікарні українця

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Лікування громадянина України, який перебував в медзакладі в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства і який, за повідомленням ЗМІ, покінчив із життям, оплачувала власниця підприємства, на якому чоловік отримав травму. Про це УНН повідомили в українському консульстві у Гданську.