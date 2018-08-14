У консульстві розповіли деталі щодо загиблого в польській лікарні українця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Лікування громадянина України, який перебував в медзакладі в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства і який, за повідомленням ЗМІ, покінчив із життям, оплачувала власниця підприємства, на якому чоловік отримав травму. Про це УНН повідомили в українському консульстві у Гданську.
“У міській лікарні в Ольштині перебував на лікуванні громадянин України. За повідомленням директора цього шпиталю, яке надійшло до консульства України у Гданську, цей громадянин помер. На сьогоднішній день районною прокуратурою проводиться слідство”, — повідомили в консульстві.
За словами співрозмовників УНН, консульство протягом цього часу підтримувало телефонний контакт з дочкою чоловіка, яка повинна була приїхати до Польщі.
“Ми надавали їй сприяння щодо виготовлення закордонного паспорта ще тоді, коли він перебував в лікарні як пацієнт”, — зазначили в дипвідомстві.
Крім того, УНН повідомили, що українець потрапив в тяжкому стані у лікарню внаслідок нещасного випадку, у нього були перебиті тазові кістки.
“Після інформації, яка поступила від його дочки, консульство зв’язалось з власником сільськогосподарського господарства, на якому чоловік отримав травму. Від неї, а також після розмови з директором шпиталю стало ясно, що власниця господарства оплачувала лікування нашого громадянина у госпіталі зі своєї страховки. Дізнавшись про те, що сталось, вона зателефонувала і сказала, що готова повністю оплатити репатріацію тіла до України”, — повідомили в консульстві.
Як повідомляв УНН, за інформацією польських ЗМІ, 59-річний громадянин України повісився у міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства через те, що не мав страхування і боявся депортації на батьківщину.