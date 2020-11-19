В Конгрессе США проголосовали против участия России во встречах G7
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах стран "Группы семи" (G7). Чтобы изменить ситуацию разведка США должна заверить, что Россия прекратила вмешательство в выборы США и полностью выполняет Минские обязательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большой семерки" (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ. Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ", - говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, такая мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия:
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- прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС,
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- полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей,
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- пресекла незаконную оккупацию Крыма,.. Южной Осетии и Абхазии,
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- вывела свои войска и вооружение из Приднестровья.
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"Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства", - сказано в сообщении.
Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался "Большой восьмеркой" или G8. Из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы и больше она не участвовала во встречах этого формата. Сейчас членами G7 являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
Действующий президент США Доналд Трамп ранее высказывал мнение о возврате участия РФ во встречах группы.