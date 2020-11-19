У Конгресі США проголосували проти участі Росії у зустрічах G7

“Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах ”Великої сімки“ (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ. Документом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів в цілях “підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ”, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до законопроекту, такий захід повинен перестати діяти тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть завірити законодавців у тому, що Росія:



припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС,



повністю виконує свої зобов’язання в межах Мінських домовленостей,



припинила незаконну окупацію Криму,.. Південної Осетії і Абхазії,



вивела свої війська і озброєння з Придністров’я.



“Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям. У разі затвердження законопроекту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави”, - сказано в повідомленні.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався "Великою вісімкою" або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

Чинний президент США Доналд Трамп раніше висловлював думку щодо повернення участі РФ у зустрічах групи.