В Конгресс США внесли законопроект об усилении роли Вашингтона в ООН

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85757 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127426 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107721 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127820 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101361 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102163 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Конгресс США внесли законопроект об усилении роли Вашингтона в ООН

В Конгресс США внесли законопроект об усилении роли Вашингтона в ООН

Киев  •  УНН

 • 10910 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) внес в Конгресс законопроект, предполагающий усилении роли США в ООН для противодействия “злонамеренным субъектам”. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба конгрессмена, пишет УНН.

“Годами Коммунистическая партия Китая и другие злонамеренные акторы проникали в систему ООН для достижения своих целей. Данный законопроект позволит провести ключевые реформы для увеличения транспарентности и обеспечить, чтобы правительство США имело достаточно ресурсов и кадров для улучшения подотчетности в системе ООН. Очень важно, чтобы участие и лидерство США было достаточным для противодействия тем, кто пытается подорвать основополагающие идеалы ООН. Так мы сможем лучше совместно решать международные проблемы”, — говорится в сообщении.

Законопроект “О транспарентности и подотчетности ООН” предполагает, что госсекретарь США должен докладывать о попытках стран совершать противозаконные действия в рамках системы ООН, а президент США сможет вносить такие страны в список “злонамеренных глобальных субъектов”.

Законопроект предусматривает создание специального ведомства, которое будет “выступать за трудоустройство американских граждан во всех международных организациях, членом которых является США”, а также поддерживать американцев при выдвижении на высокие должности в этих организациях.

Ранее стало известно, что Трамп планирует подписать указ, запрещающий на время эпидемии выселять из арендуемого жилья.

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