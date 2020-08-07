У Конгрес США внесли законопроект про посилення ролі Вашингтона в ООН

“Роками Комуністична партія Китаю і інші зловмисні актори проникали в систему ООН для досягнення своїх цілей. Даний законопроект дозволить провести ключові реформи для збільшення транспарентності і забезпечити, щоб уряд США мав достатньо ресурсів і кадрів для поліпшення підзвітності в системі ООН. Дуже важливо, щоб участь і лідерство США було достатнім для протидії тим, хто намагається підірвати основоположні ідеали ООН. Так ми зможемо краще спільно вирішувати міжнародні проблеми”, — йдеться в повідомленні.

Законопроект “Про транспарентності і підзвітності ООН” передбачає, що держсекретар США повинен доповідати про спроби країн чинити протизаконні дії в рамках системи ООН, а президент США зможе вносити такі країни в список “зловмисних глобальних суб’єктів”.

Законопроект передбачає створення спеціального відомства, яке буде “виступати за працевлаштування американських громадян в усіх міжнародних організаціях, членом яких є США”, а також підтримувати американців при висуненні на високі посади в цих організаціях.

Раніше стало відомо, що Трамп планує підписати указ, що забороняє на час епідемії виселяти з житла, що орендується.