Пандемія: Трамп планує підписати указ, який заборонить на час епідемії виселяти з орендованого житла

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп може підписати виконавчий указ, що забороняє виселення американських громадян з орендованого житла за несплату оренди на час пандемії. Про це американський лідер заявив в середу на прес-конференції в Білому домі, інформує УНН.

“Ми ведемо добросовісні переговори з лідерами демократів у Палаті представників, щоб продовжити програму надання допомоги, подивимося, що з цього вийде”, — зазначив він. “Тим часом моя адміністрація вивчає можливості для введення в дію виконавчих указів, щоб надати захист від виселень... а також виділити додаткову допомогу тим, хто опинився без роботи через вірус”, — сказав президент. “Що дуже важливо, я також вивчаю можливість тимчасового призупинення збору податку на заробітну плату”, — додав Трамп.

Він також підтримує пропозицію республіканців у Конгресі, які хочуть виділити 25 млрд доларів допомоги американським авіакомпаніям в умовах коронавірусу. “Очевидно, що у авіакомпаній справи йдуть не дуже добре”, — зазначив президент. “Я думаю, що дуже важливо, щоб авіакомпанії продовжували працювати. Дуже скоро настануть хороші часи, я сподіваюся. І ми не хочемо втратити наші авіакомпанії”, — підкреслив Трамп. “Я б точно підтримав таку (ініціативу)”, — додав він.

Пандемія, викликана новим коронавірусом, привела до виникнення глибокої міжнародної економічної кризи. Згідно липневим висновками Міжнародного валютного фонду (МВФ), в США в 2020 році відбудеться економічний спад в розмірі 6,6%.

Тим часом адміністрація США вважає, що американська економіка зуміла досить швидко подолати період спаду і знову встати на траєкторію зростання. Глава Федеральної резервної системи (ФРС, виконує функції центробанку) США Джером Пауелл, втім, визнав 29 липня, що “шлях вперед для економіки є надзвичайно невизначеним і буде залежати від... успіху в стримуванні вірусу”.

Брифінг президента США в Білому домі, 5 серпня 2020 року:

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