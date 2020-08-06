Пандемия: Трамп планирует подписать указ, запрещающий на время эпидемии выселять из арендуемого жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп может подписать исполнительный указ, запрещающий выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды на время пандемии. Об этом американский лидер заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме, информирует УНН.
“Мы ведем добросовестные переговоры с лидерами демократов в Палате представителей, чтобы продлить программу предоставления помощи, посмотрим, что из этого получится”, — отметил он. “Тем временем моя администрация изучает возможности для введения в действие исполнительных указов, чтобы предоставить защиту от выселений... а также выделить дополнительную помощь тем, кто оказался без работы из-за вируса”, — сказал президент. “Что очень важно, я также изучаю возможность временной приостановки сбора налога на заработную плату”, — добавил Трамп.
Он также поддерживает предложение республиканцев в Конгрессе, которые хотят выделить 25 млрд долларов помощи американским авиакомпаниям в условиях коронавируса. “Очевидно, что у авиакомпаний дела обстоят не очень хорошо”, — отметил президент. “Я думаю, что очень важно, чтобы авиакомпании продолжали работать. Очень скоро наступят хорошие времена, я надеюсь. И мы не хотим потерять наши авиакомпании”, — подчеркнул Трамп. “Я бы точно поддержал такую (инициативу)”, — добавил он.
Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно июльским заключениям Международного валютного фонда (МВФ), в США в 2020 году произойдет экономический спад в размере 6,6%.
Между тем администрация США считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл, впрочем, признал 29 июля, что “путь вперед для экономики является чрезвычайно неопределенным и будет зависеть от... успеха в сдерживании вируса”.
Брифинг президента США в Белом доме, 5 августа 2020 года: