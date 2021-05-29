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В Конго началось извержение еще одного вулкана

Киев • УНН

 • 22332 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Конго еще один вулкан начал извержение в субботу недалеко от города Гома на востоке Демократической Республики Конго, всего лишь через неделю после того, как вулкан Ньирагонго начал извергать лаву, вызвав разрушения и массовую эвакуацию людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В Конго началось извержение еще одного вулкана

Цитата:

"Сегодня произошло извержение вулкана Мураро у безлюдного района Вирунга", - сказал официальный представитель правительства Патрик Муйя, имея в виду заповедник дикой природы, в котором проживает четверть мировой популяции горных горилл.

Детали

Мураро - небольшой вулкан, что считается кратером Ньямурагиры, который наряду с Ньирагонго известен сильной вулканической активностью. Он расположен примерно в 25 км к северу от Гомы, столицы провинции Северное Киву.

Ньирагонго извергал реки лавы, унеся жизни почти трех десятков человек, и разрушив дома около 20 000 человек.

Десятки тысяч людей бежали из Гомы в минувшую субботу вечером, но многие вернулись, когда извержение закончилось.

С тех пор ученые зарегистрировали сотни подземных толчков. Они предупреждают о потенциально катастрофическом сценарии - извержение может "задушить" этот район удушливым углекислым газом.

По словам журналиста AFP, в субботу в Гоме было тихо, с небольшими подземными толчками, которые в среднем длились один раз в час.

По словам губернатора Тео Нгвабидже, около 10 000 человек нашли убежище в Букаву на южном берегу озера Киву, многие из них - в приемных семьях.

Последствия извержения вулкана

В отчете, опубликованном в пятницу после того, как эксперты провели оценку риска на вершине вулкана, говорится, что "сейсмичность и деформация грунта продолжают указывать на присутствие магмы под районом Гомы, с расширением под озером Киву".

Люди должны сохранять бдительность и прислушиваться к сводкам новостей, поскольку ситуация "может быстро измениться", предупреждается в отчете.

Вулканологи говорят, что в худшем случае произойдет извержение под озером.

Это может высвободить сотни тысяч тонн углекислого газа (CO2), который в настоящее время растворен в глубине воды.

Газ поднимется на поверхность озера, образуя невидимое облако, что будет задерживаться на уровне земли и вытеснять кислород, вызывая удушье, опасное для жизни.

Дополнение

Ньирагонго высотой почти 3 500 метров находится между тектоническим водоразделом Восточно-Африканского разлома.

Его последнее крупное извержение в 2002 году унесло жизни около 100 человек, а в 1977 году в самом смертоносном извержении в истории погибло более 600 человек.

В 1986 году в результате одного из извержений погибли более 1 700 человек и тысячи голов крупного рогатого скота на озере Ниос в западном Камеруне.

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