У Конго почалося виверження ще одного вулкана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Конго ще один вулкан почав виверження в суботу недалеко від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після того, як вулкан Ньїрагонго почав вивергати лаву, що стало причиною руйнувань і масової евакуації людей. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
Цитата:
"Сьогодні відбулося виверження вулкана Мураро біля безлюдного району Вірунга", - сказав офіційний представник уряду Патрік Муйя, маючи на увазі заповідник дикої природи, в якому мешкає чверть світової популяції гірських горил.
Деталі
Мураро - невеликий вулкан, що вважається кратером Ньямурагіри, який поряд з Ньїрагонго відомий сильною вулканічною активністю. Він розташований приблизно в 25 км на північ від Гоми, столиці провінції Північне Ківу.
Ньїрагонго вивергнув річки лави, що забрало життя майже трьох десятків людей і зруйнувало будинки близько 20 000 людей.
Десятки тисяч людей втекли з Гоми минулої суботи ввечері, але багато хто повернувся, коли виверження закінчилося.
Відтоді вчені зареєстрували сотні підземних поштовхів. Вони попереджають про потенційно катастрофічний сценарій - виверження можуть "задушити" цей район удушливим вуглекислим газом.
За словами журналіста AFP, в суботу в Гомі було тихо, з невеликими підземними поштовхами, які в середньому тривали один раз на годину.
За словами губернатора Тео Нгвабідже, близько 10 000 людей знайшли притулок в Букаву на південному березі озера Ківу, багато хто з них - у прийомних сім'ях.
Наслідки виверження вулкану
У звіті, опублікованому в п'ятницю після того, як експерти провели оцінку ризику на вершині вулкану, говориться, що "сейсмічність і деформація грунту продовжують вказувати на присутність магми під районом Гоми, з розширенням під озером Ківу".
Люди повинні зберігати пильність і прислухатися до зведень новин, оскільки ситуація "може швидко змінитися", попереджається у документі.
Вулканологи говорять, що в гіршому випадку відбудеться виверження під озером.
Це може вивільнити сотні тисяч тонн вуглекислого газу (CO2), який наразі розчинений в глибині води.
Газ підніметься на поверхню озера, утворюючи невидиму хмару, яка буде затримуватися на рівні землі і витісняти кисень, викликаючи задуху, небезпечну для життя.
Доповнення
Ньїрагонго висотою майже 3 500 метрів розташований між тектонічним вододілом Східно-Африканського розлому.
Його останнє велике виверження в 2002 році забрало життя близько 100 осіб, а в 1977 році внаслідок найбільш смертоносного виверження в історії загинуло понад 600 осіб.
У 1986 році в результаті одного з вивержень загинуло понад 1 700 людей і тисячі голів великої рогатої худоби на озері Ніос в західному Камеруні.