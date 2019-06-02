В коммунальных медучреждениях Закарпатья не хватает более 300 врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В коммунальных медицинских учреждениях Закарпатской области не хватает 330 врачей и 537 медсестер. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации в ответе на запрос корреспондента УНН.
Согласно статистическим отчетам лечебно-профилактических учреждений области, по состоянию на 1 апреля количество вакантных врачебных должностей в коммунальных и областных лечебно-профилактических учреждениях составляет 330 Количество вакантных должностей младших медицинских специалистов коммунальных и областных лечебно-профилактических учреждениях (медсестры, фельдшеры, акушерки) - 537.
На сегодня наибольшая потребность учреждений здравоохранения в области - во врачах общей практики – семейной медицины, анестезиологах, психиатрах, патологоанатомов, фтизиатрах, лаборантах.
Средняя заработная плата врачей Закарпатской области за 2018 составила 7652 грн.
Напомним, в медицинских учреждениях Харькова, которые подчинены Харьковскому городскому совету, образовалось около 200 вакансий младшего медицинского персонала - медсестер и фельдшеров.