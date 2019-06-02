У комунальних медзакладах Закарпаття не вистачає понад 300 лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У комунальних медичних закладах Закарпатської області не вистачає 330 лікарів і 537 медсестер. Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації у відповіді на запит кореспондента УНН.
Згідно зі статистичними звітами лікувально-профілактичних закладів області, станом на 1 квітня кількість вакантних лікарських посад у комунальних та обласних лікувально-профілактичних закладах становить 330. Кількість вакантних посад молодших медичних спеціалістів в комунальних та обласних лікувально-профілактичних закладах (медсестри, фельдшери, акушерки) – 537.
На сьогодні найбільша потреба закладів охорони здоров'я в області – у лікарях загальної практики – сімейної медицини, анестезіологах, психіатрах, патологоанатомах, фтизіатрів, лаборантів.
Середня заробітна плата лікарів Закарпатської області за 2018 рік склала 7652 грн.
Нагадаємо, у медичних закладах Харкова, які підпорядковані Харківській міській раді, утворилося майже 200 вакансій молодшого медичного персоналу – медсестер і фельдшерів.