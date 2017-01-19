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В Комитете ВР по нацбезопасности рассказали, за что хотят исключить из своего состава С.Левочкина

В Комитете ВР по нацбезопасности рассказали, за что хотят исключить из своего состава С.Левочкина

Киев • УНН

 • 18057 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Народные депутаты сегодня зарегистрируют в Верховной Раде постановление об исключении народного депутата Сергея Левочкина из персонального состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Иван Виннык.

"Левочкина (постановление об исключении из персонального состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны - ред.) сейчас вносим в ВР", - сказал И.Виннык.

Он уточнил, что постановление об исключении С.Левочкина из состава Комитета будет аналогичным постановлению об исключении Надежды Савченко, но будет иметь другую аргументацию.

"Если по Савченко аргументация - это действия, которые она сейчас совершает, в частности вред Украине, то Левочкин - это больше действия, которые он совершил в начале российской агрессии, отрицание ее территориальной целостности в контексте оккупации полуострова крымскотатарского", - сказал И.Виннык.

По его мнению, действия С.Левочкина в начале российской агрессии вызывают вопросы.

"Это не может характеризовать его как человека, который непосредственно должен сейчас заниматься национальной безопасностью", - пояснил И.Виннык.

Он не исключил, что вопрос исключения С.Левочкина из персонального состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны будет рассмотрен сегодня на его заседании. При этом, по его словам, сейчас изучается вопрос о необходимости исключения из состава комитета В.Богуслаева.

Как сообщал УНН, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны 19 января рассмотрит вопрос исключения из своего состава С.Левочкина и В.Богуслаева.

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