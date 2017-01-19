У Комітеті ВР з нацбезпеки розповіли, за що хочуть виключити зі свого складу С.Льовочкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Народні депутати сьогодні зареєструють у Верховній Раді постанову про виключення народного депутата Сергія Льовочкіна з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони. Про це у ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Іван Вінник.
“Льовочкіна (постанову про виключення з персонального складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони — ред.) зараз вносимо до ВР”, — сказав І.Вінник.
Він уточнив, що постанова про виключення С.Льовочкіна зі складу Комітету буде аналогічна постанові про виключення Надії Савченко, але матиме іншу аргументацію.
“Якщо по Савченко аргументація — це дії, які вона зараз вчиняє, зокрема шкода Україні, то Льовочкін — це більше дії, які він вчинив на початку російської агресії, заперечення його територіальній цілісності в контексті окупації півострова кримськотатарського”, — сказав І.Вінник.
На його думку, дії С.Льовочкіна на початку російської агресії викликають питання.
"Це не може характеризувати його як людину, яка безпосередньо має зараз опікуватися національною безпекою", - пояснив І.Винник.
Він не виключив, що питання виключення С.Льовочкіна з персонального складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони буде розглянуто сьогодні на його засіданні. При цьому, за його словами, наразі вивчається питання необхідності виключення зі складу комітету В.Богуслаєва.
Як повідомляв УНН, Комітет з питань нацбезпеки і оборони 19 січня розгляне питання виключення зі свого складу С.Льовочкіна і В.Богуслаєва.