В Колумбии селевые потоки привели к гибели 270 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111705 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170011 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125062 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122057 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106213 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107385 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103832 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160524 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Колумбии селевые потоки привели к гибели 270 человек

В Колумбии селевые потоки привели к гибели 270 человек

Киев  •  УНН

 • 16342 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Органы судебной медицины Колумбии сообщили в понедельник вечером, что число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 273 человек, передает УНН со ссылкой на Caracol.

Сообщается, что тела 100 человек уже переданы родственникам для похорон.

Президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что совет министров страны уже объявили чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.

На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены около 14 миллионов долларов из специального фонда.

Стоит отметить, что трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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