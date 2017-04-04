В Колумбии селевые потоки привели к гибели 270 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Органы судебной медицины Колумбии сообщили в понедельник вечером, что число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 273 человек, передает УНН со ссылкой на Caracol.
Сообщается, что тела 100 человек уже переданы родственникам для похорон.
Президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что совет министров страны уже объявили чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.
На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены около 14 миллионов долларов из специального фонда.
Стоит отметить, что трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.