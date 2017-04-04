В Колумбии селевые потоки привели к гибели 270 человек

Сообщается, что тела 100 человек уже переданы родственникам для похорон.

Президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что совет министров страны уже объявили чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.

На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены около 14 миллионов долларов из специального фонда.

Стоит отметить, что трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.