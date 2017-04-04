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У Колумбії селеві потоки призвели до загибелі 270 осіб

У Колумбії селеві потоки призвели до загибелі 270 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Органи судової медицини Колумбії повідомили в понеділок увечері, що число загиблих при проходженні селевого потоку по місту Мокоа досягло 273 осіб, передає УНН з посиланням на Caracol.

Повідомляється, що тіла 100 осіб вже передані родичам для поховання.

Президент Хуан Мануель Сантос оголосив, що рада міністрів країни вже оголосила надзвичайну ситуацію в економіці, соціальній сфері та екології, щоб полегшити роботи по відновленню Мокоа, а також внесення змін до бюджету для цих цілей.

На першочергові завдання по боротьбі з наслідками стихійного лиха вже виділені близько 14 мільйонів доларів із спеціального фонду.

Варто зазначити, що трагедія сталася в ніч на 1 квітня, коли вихід з берегів після проливних дощів річок Мокоа, Сангояко і Мулатос викликав селевий потік. Місто сильно постраждало, його вулиці були заповнені потоками бруду і величезних валунів, порушено водопостачання, подача електрики і газу.

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