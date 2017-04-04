У Колумбії селеві потоки призвели до загибелі 270 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Органи судової медицини Колумбії повідомили в понеділок увечері, що число загиблих при проходженні селевого потоку по місту Мокоа досягло 273 осіб, передає УНН з посиланням на Caracol.
Повідомляється, що тіла 100 осіб вже передані родичам для поховання.
Президент Хуан Мануель Сантос оголосив, що рада міністрів країни вже оголосила надзвичайну ситуацію в економіці, соціальній сфері та екології, щоб полегшити роботи по відновленню Мокоа, а також внесення змін до бюджету для цих цілей.
На першочергові завдання по боротьбі з наслідками стихійного лиха вже виділені близько 14 мільйонів доларів із спеціального фонду.
Варто зазначити, що трагедія сталася в ніч на 1 квітня, коли вихід з берегів після проливних дощів річок Мокоа, Сангояко і Мулатос викликав селевий потік. Місто сильно постраждало, його вулиці були заповнені потоками бруду і величезних валунів, порушено водопостачання, подача електрики і газу.