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В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями

Киев • УНН

 • 199555 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В колумбийском городе Эль-Эспинале во время корриды обрушилась трибуна. Трагедия произошла во время торжеств в честь праздника Сан-Педро. Об этом сообщает El Comercio, передает УНН.

Детали

Одна из переполненных лож арены для корриды свалилась на арену, на которой также находились люди.

По предварительным данным местных журналистов, погибли не менее 5 человек. В то же время другое издание сообщает о по меньшей мере 500 раненых. На место происшествия выехали спасатели, людям помогают эвакуироваться в безопасное место. 

По данным гражданской обороны департамента Толима, среди пострадавших есть дети, женщины, мужчины и даже пожилые люди, присутствующие на мероприятии.

Губернатор Толимы Рикардо Ороско заявил, что среди погибших есть женщины, несовершеннолетний и мужчина, но уточнил, что это предварительная цифра.

Напомним 

На юге Пакистана в портовом городе Карачи взорвалась бомба. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в мотоцикле.

#LoÚltimo| Emergencia en El Espinal, Tolima: una de las graderías de la plaza de toros s desplomó en plena corrida.

Autoridades de salud indican que al menos 500 persones resultaron heridas https://t.co/DGHo1FaIztpic.twitter.com/cOtxfxvfBC

—Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 26, 2022

Una part de la plaça de palcos de El Espinal #Tolima, que s'arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/yFfXIRymQL

—Derli López (@derlilopeza) June 26, 2022

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