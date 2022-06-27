В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В колумбийском городе Эль-Эспинале во время корриды обрушилась трибуна. Трагедия произошла во время торжеств в честь праздника Сан-Педро. Об этом сообщает El Comercio, передает УНН.
Детали
Одна из переполненных лож арены для корриды свалилась на арену, на которой также находились люди.
По предварительным данным местных журналистов, погибли не менее 5 человек. В то же время другое издание сообщает о по меньшей мере 500 раненых. На место происшествия выехали спасатели, людям помогают эвакуироваться в безопасное место.
По данным гражданской обороны департамента Толима, среди пострадавших есть дети, женщины, мужчины и даже пожилые люди, присутствующие на мероприятии.
Губернатор Толимы Рикардо Ороско заявил, что среди погибших есть женщины, несовершеннолетний и мужчина, но уточнил, что это предварительная цифра.
Напомним
На юге Пакистана в портовом городе Карачи взорвалась бомба. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в мотоцикле.
#LoÚltimo| Emergencia en El Espinal, Tolima: una de las graderías de la plaza de toros s desplomó en plena corrida.
Autoridades de salud indican que al menos 500 persones resultaron heridas https://t.co/DGHo1FaIztpic.twitter.com/cOtxfxvfBC
Una part de la plaça de palcos de El Espinal #Tolima, que s'arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/yFfXIRymQL—Derli López (@derlilopeza) June 26, 2022