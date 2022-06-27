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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна з глядачами

У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна з глядачами

Київ • УНН

 • 199558 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У колумбійському місті Ель-Еспінале під час кориди обвалилася трибуна. Трагедія сталася під час урочистостей на честь свята Сан-Педро. Про це повідомляє El Comercio, передає УНН.

Деталі

Одна з переповнених лож арени для кориди звалилася на арену, на якій також знаходилися люди.

За попередніми даними місцевих журналістів, загинули не менше 5 осіб. Водночас інше видання повідомляє про щонайменше 500 поранених. На місце події виїхали рятувальники, людям допомагають евакуюватися в безпечне місце. 

За даними цивільної оборони департаменту Толіма, серед постраждалих є діти, жінки, чоловіки і навіть літні люди, присутні на заході.

Губернатор Толіми Рікардо Ороско заявив, що серед загиблих є жінки, неповнолітній і чоловік, але уточнив, що це попередня цифра.

Нагадаємо 

На півдні Пакистану в портовому місті Карачі вибухнула бомба. За попередніми даними, вибухівка була закладена в мотоциклі.

#LoÚltimo | Emergencia en El Espinal, Tolima: una de las graderías de la plaza de toros se desplomó en plena corrida.

Autoridades de salud indican que al menos 500 personas resultaron heridas https://t.co/DGHo1FaIzt pic.twitter.com/cOtxfxvfBC

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 26, 2022

Una parte de la plaza de palcos de El Espinal #Tolima, que se arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/yFfXIRymQL

— Derli López (@derlilopeza) June 26, 2022

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