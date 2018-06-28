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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30487 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79486 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104074 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119467 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139310 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144592 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182845 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143085 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В колонии приняли заявление Денисовой о визите Сенцова

В колонии приняли заявление Денисовой о визите Сенцова

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Дежурный исправительной колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, принял заявление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом Уполномоченный по правам человека сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где содержится Олег Сенцов. И только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - сообщила Л.Денисова.

Напомним, Денисову не пускают к О.Сенцову.

Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел РФ, в котором выразило решительный протест недопуску Омбудсмена к посещению Олега Сенцова.

Как сообщал УНН, 28 июня Л.Денисова снова отправилась в колонию к О.Сенцову.

Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.

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