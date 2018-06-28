В колонии приняли заявление Денисовой о визите Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Дежурный исправительной колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, принял заявление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом Уполномоченный по правам человека сообщила в своем Facebook, передает УНН.
"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где содержится Олег Сенцов. И только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - сообщила Л.Денисова.
Напомним, Денисову не пускают к О.Сенцову.
Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел РФ, в котором выразило решительный протест недопуску Омбудсмена к посещению Олега Сенцова.
Как сообщал УНН, 28 июня Л.Денисова снова отправилась в колонию к О.Сенцову.
Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.