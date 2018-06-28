У колонії прийняли заяву Денісової щодо візиту Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Черговий виправної колонії, де утримують українського політв'язня Олега Сенцова, прийняв заяву від українського Омбудсмена Людмили Денісової. Про це Уповноважений ВР з прав людини повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
"З 9-ї ранку намагаюся подати заяву в виправну колонію номер 8, де утримують Олега Сенцова. І лише о 17:02 вийшов черговий і прийняв заяву. На будь-які мої питання відповідає одне - я доповім керівництву", - повідомила Л.Денісова.
Нагадаємо, Л.Денісову не пускають до О.Сенцова.
Посольство України у РФ направило ноту Міністерству закордонних справ РФ, у якій висловило рішучий протест щодо недопуску Омбудсмена до відвідання Олега Сенцова.
Як повідомляв УНН, 28 червня Л.Денісова знову вирушила в колонію до О.Сенцова.
Нагадаємо, 15 червня українського омбудсмена не пустили в колонію, де утримується український режисер Олег Сенцов.