В Кобеляках ограбили банк и избили директора отделения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В городе Кобеляки Полтавской области неизвестные ограбили банковское отделение и избили его директора. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Директора отделения одного из банков ударили по голове на пороге отделения. Злоумышленник затащил мужчину в помещение банка, где в то время уже никого не было и связал. После чего грабитель "болгаркой" открыл сейф с которого забрал деньги в сумме почти 1700000 грн. С награбленным преступник с места происшествия скрылся. Директора банковского отделения, мужчину 1969 года, было госпитализировано.
Проводится досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Черкасской области воры с топором ограбили банкомат .