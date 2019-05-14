У Кобеляках пограбували банк та побили директора відділення

Директора відділення одного з банків вдарили по голові на порозі відділення. Зловмисник затяг чоловіка до приміщення банку, де в той час вже нікого не було та зв’язав. Після чого грабіжник "болгаркою" відкрив сейф з якого забрав гроші на суму майже 1,7 млн грн. З награбованим злочинець з місця події зник. Директора банківського відділення, чоловіка 1969 року народження, було госпіталізовано.

Проводиться досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).



Як повідомляв УНН, на Черкащині злодії з сокирою пограбували банкомат.