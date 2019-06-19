В КНУ имени Шевченко подтвердили принятие Портнова на работу, студенты готовятся протестовать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевском национальном университете (КНУ) имени Т.Г. Шевченко подтвердили информацию о том, что бывший заместитель главы Администрации президента (АП) при Викторе Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права”, — процитировал руководитель отдела кадров Алексей Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова для издания.
Представитель вуза пояснил, что процедура принятия на работу к проведению конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета.
“Конкурс обычно происходит где-то внутри учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он засчитывается потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель. Не проходит конкурс — 30 июня мы с этим человеком прощаемся”, — говорит Иванов.
Андрей Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год. Иванченко напомнил, что политика уволили в феврале 2014 года.
“Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности”, — отметил руководитель отдела кадров.
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В свою очередь, студенты КНУ им. Т. Г. Шевченко объявили о проведении протеста в связи с новым трудоустройством Портнова.
“19 июня стало известно, что ... Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Призываем студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ... встать на защиту чести и репутации своего университета”, — говорится в сообщении сообщества в Facebook.
Так, студенты требуют от администрации ВУЗа отменить приказ о трудоустройстве Портнова.
Сам экс-заместитель главы АП при Януковиче заявил в своем Telegram-канале, что не против студенческих протестов.
“Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права. И я поддерживаю любой протест, кроме голодовки”, — написал он.
Напомним, Андрей Портнов работал в администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, в сене 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.
5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Под санкции попал также Портнов. Через год Европейский союз исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова.
Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019.