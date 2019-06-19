В КНУ имени Шевченко подтвердили принятие Портнова на работу, студенты готовятся протестовать

“Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права”, — процитировал руководитель отдела кадров Алексей Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова для издания.

Представитель вуза пояснил, что процедура принятия на работу к проведению конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета.

“Конкурс обычно происходит где-то внутри учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он засчитывается потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель. Не проходит конкурс — 30 июня мы с этим человеком прощаемся”, — говорит Иванов.

Андрей Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год. Иванченко напомнил, что политика уволили в феврале 2014 года.

“Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности”, — отметил руководитель отдела кадров.

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В свою очередь, студенты КНУ им. Т. Г. Шевченко объявили о проведении протеста в связи с новым трудоустройством Портнова.

“19 июня стало известно, что ... Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Призываем студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ... встать на защиту чести и репутации своего университета”, — говорится в сообщении сообщества в Facebook.

Так, студенты требуют от администрации ВУЗа отменить приказ о трудоустройстве Портнова.

Сам экс-заместитель главы АП при Януковиче заявил в своем Telegram-канале, что не против студенческих протестов.

“Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права. И я поддерживаю любой протест, кроме голодовки”, — написал он.

Напомним, Андрей Портнов работал в администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, в сене 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.

5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Под санкции попал также Портнов. Через год Европейский союз исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова.

Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019.