В КГВА рассказали, куда звонить во время тревоги, если укрытие закрыто

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"Киев регулярно подвергается воздушным нападениям. Во время последних таких атак, было обнаружено, что не все укрытия открыты для киевлян. Это не системная проблема Киева, а точечные вопросы, на которые мы реагируем и решаем проблему на местах", - сказал Кидонь.

Детали

Владимир Кидонь показал, как будет происходить реагирование городских властей на закрытие укрытия.

"Вместе с директором Департамента муниципальной безопасности Романом Ткачуком и в присутствии СМИ, Владимир Кидонь посетил одно из сооружений гражданской защиты в Святошинском районе, на которое от местных жителей поступило немало жалоб. Мало того, что это укрытие было закрытым во время тревог, да еще и балансодержатель самовольно выбросил под открытым небом вещи людей, которые они оставляли в укрытии", - говорится в сообщении.

По информации, после проведения проверки укрытия в Святошинском районе, была выполнена профилактическая работа с балансодержателем. Вследствие этого мероприятия, укрытие снова готово к использованию согласно его назначению, как сооружения гражданской защиты. Теперь местное население будет иметь беспрепятственный доступ к укрытию во время тревоги, обеспечивая им необходимую защиту.

Также Кидонь напомнил алгоритм: что делать в случае, когда укрытие закрыто во время воздушной тревоги.

"В случае если во время тревоги укрытие закрыто, вы можете позвонить в 101 или 1551, тогда спасатели будут приезжать и открывают укрытие собственноручно", - отметил он.

Дополнение

Также в КГВА отметили, что с 23 по 25 мая 2023 года Национальная полиция провела проверку 34 проблемных укрытий и получила следующие результаты: 4 из них нефункционирующие, 5 объектов не считаются официальными укрытиями, 2 укрытия фактически отсутствуют, а остальные функционируют в штатном режиме.

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