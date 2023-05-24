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У КМВА розповіли, куди дзвонити під час тривоги, якщо укриття зачинене

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь розповів, що необхідно робити киянам у разі, коли під час повітряної тривоги зачинене укриття. Про це повідомляє на своїй сторінці у Telegram КМВА, пише УНН.

Цитата

"Київ регулярно зазнає повітряних нападів. Під час останніх таких атак, було виявлено, що не всі укриття відкритті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання, на які ми реагуємо і розв'язуємо проблему на місцях", - сказав Кидонь.

Деталі

Володимир Кидонь показав, як відбуватиметься реагування міської влади на зачиненні укриття.

"Разом із директором Департаменту муніципальної безпеки Романом Ткачуком та у присутності ЗМІ, Володимир Кидонь відвідав одну зі споруд цивільного захисту у Святошинському районі, на яку від місцевих жителів надійшло чимало скарг. Мало того, що це укриття було зачиненим під час тривог, та ще й балансоутримувач самовільно викинув просто неба речі людей, які вони залишали в укритті", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, після проведення перевірки укриття у Святошинському районі, була виконана профілактична робота з балансоутримувачем. Внаслідок цього заходу, укриття знову готове до використання згідно з його призначенням, як споруди цивільного захисту. Тепер місцеве населення матиме безперешкодний доступ до укриття під час тривоги, забезпечуючи їм необхідний захист.

Також Кидонь нагадав алгоритм: що робити у разі, коли укриття зачинене під час повітряної тривоги.

"У випадку якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч", - зазначив він.

Доповнення

Також у КМВА зазначили, що з 23 по 25 травня 2023 року Національна поліція провела перевірку 34 проблемних укриттів і отримала такі результати: 4 з них нефункціонуючі, 5 об'єктів не вважаються офіційними укриттями, 2 укриття фактично відсутні, а решта функціонують у штатному режимі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До найближчого укриття: у Києві змінюються правила руху наземного громадського транспорту під час тривоги

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