В КГГА рассказали о праздничных мероприятиях в столице на Пасху

"11 апреля приглашаем всех в Шоколадный домик на пасхальный концерт, который будет подготовлен хоровой акапеллой имени Льва Ревуцкого. Также 4 апреля в мемориальном музее Марии Заньковецкой состоится пасхальная выставка Елены Зарицкой и будут происходить во всех музеях, библиотеках, школах эстетического воспитания очень много мероприятий по росписи писанок и всех мастер-классов, посвященных возможностям подготовить свою пасхальную корзину в традиционном стиле", - рассказала она.

Кроме того, отдельные мероприятия по росписи писанок состоятся на ВДНХ. Также много мероприятий состоится в Мамаевой Слободе, рассказала директор департамента культуры.

"Главной локацией, если говорить о городе Киев, куда прибывает более 2 миллионов туристов со всего мира и из Украины в частности - это фестиваль писанок, который становится ежегодно все более масштабным, красивым и экспрессивным, в этом году он будет охватывать три локации - это Софийская площадь, Михайловская площадь и Владимирский проезд", - добавила Попова.

Как сообщал УНН, в Киеве с 5 по 22 апреля, на время пасхальных праздников, состоится Всеукраинский фестиваль писанок.



