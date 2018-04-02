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У КМДА розповіли про святкові заходи в столиці до Великодня

У КМДА розповіли про святкові заходи в столиці до Великодня

Київ • УНН

 • 8742 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві до Великодня відбудеться низка святкових заходів. Детальніше про це під час брифінгу в понеділок розповіла директор департаменту культури КМДА Діана Попова, передає кореспондент УНН.

"11 квітня запрошуємо всіх до Шоколадного будинку на пасхальний концерт, який буде підготовлено хоровою акапеллою імені Левка Ревуцького. Так само 4 квітня в меморіальному музеї Марії Заньковецької відбудеться великодня виставка Олени Зарицької і будуть відбуватись в усіх музеях, бібліотеках, школах естетичного виховання дуже багато заходів щодо писанкарства і всіх майстер-класів, присвячених можливостям підготувати свій великодній кошик в традиційному стилі", - розповіла вона.

Крім того, окремі заходи щодо писанкарства відбудуться на ВДНГ. Так само багато заходів відбудеться у Мамаєвій Слободі, розповіла директор департаменту культури.

"Головною локацією, якщо говорити про місто Київ, куди прибуває більше 2 мільйонів туристів з усього світу і з України зокрема – це фестиваль писанок, який стає щороку більш масштабним, гарнішим і експресивнішим, цього року він буде охоплювати три локації – це Софійська площа, Михайлівська площа і Володимирський проїзд", - додала Попова.

Як повідомляв УНН, у Києві з 5 по 22 квітня, на час великодніх свят, відбудеться Всеукраїнський фестиваль писанок.

Українські Національні Новини

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