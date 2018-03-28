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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35404 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59888 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107334 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115556 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121213 просмотра

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В КГГА рассказали, когда начнутся проверки ТРЦ на пожарную безопасность

В КГГА рассказали, когда начнутся проверки ТРЦ на пожарную безопасность

Киев  •  УНН

 • 12809 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Проверки торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность начнутся с 3 апреля. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук, передает УНН.

“3 числа (апреля — ред.) начнутся первые проверки по первым ТРЦ. В первую очередь будут проверяться те ТРЦ, в которых уже были до этого обнаружены какие-то нарушения, и будет проверяться, исправлены ли эти замечания, а потом уже все остальные”, — сообщил Ткачук.

Как сообщал УНН, после пожара в торговом центре в российском Кемерово украинское правительство поручило Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей.

Напомним, в воскресенье 25 марта произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство — дети.

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