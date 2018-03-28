В КГГА рассказали, когда начнутся проверки ТРЦ на пожарную безопасность

“3 числа (апреля — ред.) начнутся первые проверки по первым ТРЦ. В первую очередь будут проверяться те ТРЦ, в которых уже были до этого обнаружены какие-то нарушения, и будет проверяться, исправлены ли эти замечания, а потом уже все остальные”, — сообщил Ткачук.

Как сообщал УНН, после пожара в торговом центре в российском Кемерово украинское правительство поручило Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей.

Напомним, в воскресенье 25 марта произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство — дети.