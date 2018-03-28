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У КМДА розповіли, коли почнуться перевірки ТРЦ на пожежну безпеку

У КМДА розповіли, коли почнуться перевірки ТРЦ на пожежну безпеку

Київ • УНН

 • 12810 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Перевірки торгово-розважальних центрів на пожежну безпеку почнуться з 3 квітня. Про це на брифінгу повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук, передає УНН.

"3 числа (квітня - ред.) почнуться перші перевірки у перших ТРЦ. Насамперед будуть перевірятися ті ТРЦ, в яких вже були до цього виявлені якісь порушення, і буде перевірятися, чи виправлені ці зауваження, а потім вже все решта", - повідомив Ткачук.

Як повідомляв УНН, після пожежі в торговому центрі в російському Кемерово український уряд доручив Міністерству внутрішніх справ і Державній службі з надзвичайних ситуацій спільно з іншими органами влади почати масштабну перевірку місць масового перебування людей.

Нагадаємо, в неділю 25 березня сталася масшабна пожежа в торговому центрі в російському Кемерово. За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість - діти.

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