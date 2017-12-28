В КГГА рассказали, какое "пиротехническое шоу" ждет киевлян в новогоднюю ночь

"Пиротехническим шоу" будут "холодные фейерверки" на сцене. Это обычные искры и тому подобное. Никаких салютов и фейерверков не будет, мы сами, в первую очередь, всех призывали отказаться от этого", - сообщили в Департаменте культуры.

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Напомним, ранее сообщалось, что КГГА опубликовала праздничную программу на новогоднюю ночь.