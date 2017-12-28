У КМДА розказали, яке "піротехнічне шоу" чекає киян у новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. "Піротехнічним шоу", яке заявлено в програмі святкування нового року на Софійській площі у Києві, будуть так звані "холодні феєрверки" на сцені. Про це УНН повідомили в Департаменті культури КМДА.
"Піротехнічним шоу" будуть "холодні феєрверки" на сцені. Це звичайні іскри і тому подібне. Ніяких салютів і феєрверків не буде, ми самі, в першу чергу, всіх закликали відмовитись від цього", - повідомили в Департаменті культури.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що КМДА опублікувала святкову програму на новорічну ніч.