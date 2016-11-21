В КГГА рассказали как начислять плату за отопление в домах, в которых украли теплосчетчики

"Для жителей домов, где счетчик работал в предыдущие годы, а затем был украден, изувеченный или раскомплектованный, плата будет осуществляться на основании предыдущих показаний прибора учета. Сейчас ПАО "Киевэнерго" проводит инвентаризацию жилых домов, где имели место случаи вандализма или краж. Мы проинформируем жителей этих многоэтажек о дальнейшем механизме начисления на основе предварительных объемов потребленного тепла ", - пояснил заместитель председателя КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА, в столице было проведено межсекторальную проверку начислений за отопление.

"Городские власти совместно с представителями Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг провели тщательную проверку начислений, в том числе, методики, основанной на количестве отопительных дней и температуре наружного воздуха. По результатам проверки, начисления по методике были осуществлены корректно и оснований для пересчета нет ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Представитель КГГА напомнил, что перерасчет будет осуществляться в 650-ти жилых домах, где по разным причинам не были вовремя сняты показания счетчиков и жителям было ошибочно начислено по нормативам.

Напомним, в "Киевэнерго" объяснили, как рассчитывается стоимость отопления в домах с теплосчетчиками и без них.