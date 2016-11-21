У КМДА розказали, як нараховуватимуть плату за опалення в будинках, у яких вкрали теплолічильники

“Для жителів будинків, де лічильник працював у попередні роки, а потім був вкрадений, понівечений або розкомплектований, плата здійснюватиметься на підставі попередніх показань приладу обліку. Зараз ПАТ „Київенерго“ проводить інвентаризацію житлових будинків, де мали місце випадки вандалізму або крадіжок. Ми поінформуємо жителів цих багатоповерхівок про подальший механізм нарахування на основі попередніх обсягів спожитого тепла”, — пояснив заступник голови КМДА.

За словами заступника голови КМДА, у столиці було проведено міжсекторальну перевірку нарахувань за опалення.

“Міська влада спільно з представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провели ретельну перевірку нарахувань, у тому числі, методики, яка базується на кількості опалювальних днів та температурі зовнішнього повітря. За висновками перевірки, нарахування за методикою були здійснені коректно і підстав для перерахунку немає”, — зазначив заступник голови КМДА.

Представник КМДА нагадав, що перерахунок здійснюватиметься в 650-ти житлових будинках, де з різних причин не були вчасно зняті показання лічильників і мешканцям було помилково нарахована за нормативом.

Нагадаємо, у "Київенерго" пояснили, як розраховується вартість опалення в будинках з теплолічильниками та без них.