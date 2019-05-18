В КГГА сообщили, сколько пляжей будет работать в Киеве летом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В летний сезон киевляне смогут купаться на 14 пляжах. Кроме того, в городе обустроят 18 мест на водных объектах, где возможен отдых без купания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Такое заявление во время расширенного заседания Коллегии КГГА сделал начальник управления экологии и природных ресурсов Андрей Рисованный.
"На территории пляжей "Галерный", "Троещина", "Водоворот" завершаются работы по капитальному ремонту и к моменту официального открытия пляжного сезона работы будут выполнены полностью", - отметил Андрей Рисованный.
Он также добавил, что на международную экологическую награду "Голубой флаг" в этом году претендуют восемь пляжей Киева.
"Согласно требованиям программы "Голубой флаг", пляж должен удовлетворять стандартам 32-х критериев, касающихся экологии, информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг", - напомнил Андрей Рисованный.
По словам начальника Управления, в течение летнего сезона будут работать лайфгарды, которые проходят тщательный отбор, тестирование в бассейне и собеседование с моделированием кризисных ситуаций. Имеют профессиональную подготовку: 52 часа обучения у инструкторов Общества Красного креста и практиков международных организаций лайфгардинга.
У спасателей есть современное специализированное оборудование: гидроциклы, моторные лодки, тюбы нового поколения, сапборды, дефибрилляторы.
Всего на пляжах и в зонах отдыха будут работать 25 спасательных постов.
Кроме того, в течение летнего сезона в местах массового отдыха будет работать специализированная техника для современного клининга пляжей.
Напомним, территорию островов Труханов и Междумостный объявлено ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров". За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета, чтобы сохранить ценные природные комплексы.