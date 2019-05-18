У КМДА повідомили, скільки пляжів працюватиме у Києві влітку

КИЇВ. 18 травня. УНН. У літній сезон кияни зможуть купатися на 14 пляжах. Окрім того, в місті облаштують 18 місць на водних об’єктах, де можливий відпочинок без купання. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.