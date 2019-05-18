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У КМДА повідомили, скільки пляжів працюватиме у Києві влітку

У КМДА повідомили, скільки пляжів працюватиме у Києві влітку

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У літній сезон кияни зможуть купатися на 14 пляжах. Окрім того, в місті облаштують 18 місць на водних об’єктах, де можливий відпочинок без купання. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Таку заяву під час розширеного засідання Колегії КМДА зробив начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

"На території пляжів "Галерний", "Троєщина", "Чорторий" завершуються роботи з капітального ремонту та до моменту офіційного відкриття пляжного сезону роботи будуть виконані повністю", – зазначив Андрій Мальований.

Він також додав, що на міжнародну екологічну нагороду "Блакитний прапор" цьогоріч претендують вісім пляжів Києва.

"Згідно з вимогами програми "Блакитний прапор", пляж повинен задовольняти стандартам 32-х критеріїв, що стосуються екології, інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг", – нагадав Андрій Мальований.

За словами начальника Управління, упродовж літнього сезону працюватимуть лайфгарди, які проходять ретельний відбір, тестування в басейні та співбесіду з моделюванням кризових ситуацій. Мають професійну підготовку: 52 години навчання у інструкторів Товариства Червоного хреста та практиків міжнародних організацій лайфгардинга.

Рятувальники мають сучасне спеціалізоване обладнання: гідроцикли, моторні човни, тюби нового покоління, сапборди, дефібрилятори.

Усього на пляжах та на зонах відпочинку будуть працювати 25 рятувальних постів.

Окрім того, упродовж літнього сезону в місцях масового відпочинку буде працювати спеціалізована техніка для сучасного клінінга пляжів.

Нагадаємо, територію островів Труханів і Міжмостний оголошено ландшафтним заказником місцевого значення "Труханів острів". За відповідне рішення проголосували депутати Київради, аби зберегти цінні природні комплекси.

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